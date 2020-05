Gefahr in den Gleisen

Die Bundespolizei in der Region warnt vor lebensgefährlichem Leichtsinn. Es geht um Leute, die einfach so über Gleisanlagen spazieren. Mehrere solcher Vorfälle gab es am Wochenende. Unter anderem musste ein Jugendlicher am Rangierbahnhof Vorhalle eingefangen werden.

© anjajuli - Fotolia