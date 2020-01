Gegen die schlechte Luft

Wie es mit der Luftreinhaltung in Hagen weitergeht, entscheidet sich Mitte Februar. Am 11. und 12.2. hat das Oberverwaltungsgericht Münster Termine dazu angesetzt. An diesen Tagen geht es um die Luftreinhaltepläne von Hagen, Wuppertal, Bielefeld, Bochum, Paderborn, Oberhausen und Düren.