Gehölzschnitt an Autobahnen

Betroffen sind Bäume und Sträucher, die in Richtung Fahrbahn und an Lärmschutzwänden wachsen. Durch die vielen Niederschläge der vergangenen Monate haben die Böden zwar die Wasserspeicher wieder aufgefüllt, und die Pflanzen sind dadurch resistenter gegen Krankheiten und Schädlinge. Andererseits sind sie aber durch den vielen Regen zuletzt so stark gewachsen, daß der Rückschnitt ab Herbst besonders wichtig ist - unter anderem wegen zugewucherter Schilder und verdeckter Sicht. Großflächig abgeholzt wird aber nicht. Nur Bäume, die krank sind, werden ganz entfernt.