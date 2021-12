Gelbe Tonnen

Die gelbe Tonne ist zusätzlich im Programm, das Angebot der gelben Säcke bleibt weiter bestehen. Außerdem neu: Es wird einen gemeinsamen Abfallkalender mit dem HEB gegeben, so dass die Hagener alle Abfuhrtermine und weitere Informationen kompakt auf einem Blick haben. Außerdem hat man die Erfahrung aus drei Jahren gelber Säcke in Hagen gebündelt und das Verfahren vereinfacht. Die gelben Tonnen seien ein echter Gewinn für die Sauberkeit in der Stadt, da gelbe Säcke auch schon mal aufreißen und der Müll dann in den Straßen liegt.

Mehr Informationen unter www.tonnenwahl.de.. Die Bestellungen sind ab 1. Januar 2022 möglich