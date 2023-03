Geld aus Abikasse verschwunden

Die Polizei hatte Radio Hagen den Eingang einer Anzeige und entsprechende Ermittlungen bestätigt. Laut der Schulleiterin hätten betroffene Schüler aus dem Abikomitee am Freitag Anzeige erstattet, die Schule sei in diesen Prozeß nicht involviert. Sie selbst habe auch erst am Donnerstagmorgen von den Vorwürfen erfahren. Man werde jetzt, so wörtlich, alle erforderlichen pädagogischen und disziplinarischen Maßnahmen ergreifen, um den Schulfrieden wieder herzustellen. Die Schülerinnen und Schüler sollten möglichst unbelastet in die anstehenden Abiturprüfungen starten können. Weitere Auskünfte könne sie aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht geben. Die Polizei ermittelt wegen Betruges bzw. Veruntreuung.