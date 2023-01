Geld für Engagierte...

Es handelt sich also um insgesamt 2 Mio Euro, die im Topf sind, und die an zivilgesellschaftliche Organisationen in 1000-Euro-Portionen vergeben werden können. das Schwerpunktthema der Förderung heißt "Zukunft gestalten - nachhaltiges Engagement leben".





Vereine und Stiftungen können sich bewerben, aber auch Initiative, wie etwa eine Nachbarschaftsinitiative. Auf unserer Homepage radiohagen.de ist ein Link mit weiteren Informationen.





Link: www.engagiert-in-nrw.de