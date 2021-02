Geld für Hagener Einrichtungen

Dort gabs jetzt eine Übergabe an verschiedene Hagener Einrichtungen, denn es sind bereits große Summen zusammen gekommen. So gehen 3500 Euro an den Kinderschutzbund, jeweils 2500 Euro an die Tafeln und das stationäre Hospiz und 750 Euro an die von Rotary unterstützte Initiative EndPolioNow - gegen Kinderlähmung. Die Spendensammelaktion läuft noch bis zum 15. April.