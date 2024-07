Geld für Initiativen und Vereine

Im Jubiläumsjahr will die Sparkassenstiftung reichlich Geld unter die Leute bringen. Konkret geht es darum, gemeinnützige Projekte in und für Hagen zu fördert. Die Sparkassenstiftung gibt es seit 25 Jahren, zum Jubiläum hat sie eine Fördersumme in Höhe von 250.000 Euro ausgeschrieben.

© Sparkassenstiftung Hagen