Geldversorgung ist sicher

Gerade zum Monatswechsel ist es in den Filialen und an den Geldautomaten voll, viele Leute bekommen dann Lohn, Geld oder Renten ausgezahlt. Wer kann, sollte die Stoßzeiten meiden. Allein die Sparkasse Hagen Herdecke verfügt über 62 Geldautomaten in ihrem Gebiet. Dazu kommen die von anderen Banken. Auch an vielen Supermarktkassen kann man sich Geld auszahlen lassen.





Außerdem können Kunden der Sparkasse jederzeit uf Online-Banking umstellen oder auch Sparkonten für die Geldauszahlung am Automaten freischalten lassen. Beratung vor Ort gibt es im Moment in den Sparkassenhauptstellen in Hagen und Herdecke und in den Filialen in Boele, Eilpe, Elsey und Haspe.