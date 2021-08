Georg-Kraus-Stiftung muss sparen

Da der Reisemarkt zusammen gebrochen ist, fallen diese Mittel aus. Die Stiftung musste sich anpassen, konnte aber trotzdem 600.000 Euro für Projektförderungen ausgeben. Gut die Hälfte des Geldes ging an Projekte im globalen Süden. Die Georg-Kraus-Stiftung bietet Kindern Bildung und Frauen Ausbildung. Die Stiftung ist aber auch in Hagen aktiv. Unter ihrer Regie wird die Villa Eversbusch in Haspe derzeit für eine Demenz-Wohngemeinschaft umgebaut. Auch hier hat die Pandemie Auswirkungen: Es ist schwierig, Handwerker und bestimmte Barmaterialien zu bekommen.