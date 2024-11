Gesucht: Bürokratiemonster

Natürlich wissen wir, was Bürokratie ist. Aber wir wissen nicht, was sich jeden Tag genau an bürokratischen Herausforderungen auf den Schreibtischen der Hagener Unternehmen stapelt. Wieviel Zeit es genau kostet, wieviele Mitarbeiter genau damit beschäftigt sind, und wie teuer das ist.





Unsere Bitte an unsere Firmen: Schickt uns das Dokumentationsformular, das keinen Sinn macht. Erklärt uns wie Ihr nachweist, dass ein philippinischer Zulieferer Mindestlohn bezahlt. Als Texte, als Foto, etwa von Aktenstapeln oder als Sprachnachricht. Wir sammeln die Beispiele und berichten anschließend darüber.





Mail: ralf.schaepe@radiohagen.de, Sprachnachricht über unsere Radio-HagenApp: