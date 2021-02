Gesucht: Sportvereine mit besonderen Events in 2021

275 Jahre wird Hagen in diesem Jahr alt. Und das Sportleben gehört zur Stadt dazu, und soll deswegen in eine Jubiläumsbroschüre hinein. Und das am besten mit etwas außergewöhnlichen Aktionen der Vereine. Natürlich steht alles unter Coronavorbehalt, aber planen wird man ja wohl schon mal dürfen. Und Vereine, die etwas passendes auf der Agenda haben, sollten jetzt schon mal über ansprechendes Bildmaterial nachdenken. Und dann Kontakt aufnehmen.

Emailadressen: birgit.tenne-pinkvoss@stadt-hagen.de oder bibiane.stein-majewski@stadt-hagen.de