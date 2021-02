Sport und Stadtjubiläum

275 Jahre wird Hagen in diesem Jahr alt. Und das Sportleben gehört zur Stadt dazu und soll deswegen in eine Jubiläumsbroschüre hinein – am besten mit etwas außergewöhnlichen Aktionen der Vereine. Natürlich steht alles unter Corona-Vorbehalt, aber planen wird man ja wohl schon mal dürfen. Vereine, die etwas passendes auf der Agenda haben, sollten jetzt schon mal über ansprechendes Bildmaterial nachdenken und dann Kontakt aufnehmen.

Emailadressen: birgit.tenne-pinkvoss@stadt-hagen.de oder bibiane.stein-majewski@stadt-hagen.de