Gesundheitscampus ab Frühjahr

An dem schönen alten Gebäude wird seit längerer Zeit gearbeitet. Ein Schule für 500 Pflegeschüler soll dort entstehen - mit Seminarräumen und Veranstaltungsräumen.20 Mio steckt der Investor Thomas Schmidt Hansen in das Gebäude. In dem wurde vor 180 Jahren Hagens erste Dampfmaschine zusammengebaut. Nun steht ein Dienstleistungsbetrieb in den Startlöchern - im ersten Quartal des kommenden Jahres soll der Umbau so weit fertig sein.