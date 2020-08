Gewerbesteuer senken

Der MAV hatte Hagen in einer wissenschaftlichen Studie in Bezug auf Standortfaktoren untersuchen lassen, die wichtig sind für die Metall- und Elektrobranche. Auf Basis der Ergebnisse hat der MAV seine Wahl-Forderungen formuliert. Dazu gehören auch der Neubau von Wohnungen und die Attraktivitätssteigerung der Stadt für junge Leute. Und: Frauen als Arbeitskräfte und die Zugezogenen zwischen 30 und 50 sollen stärker in den Fokus rücken. Man wolle jedoch nicht nur fordern, sondern sei auch bereit, an den Themen mitzuarbeiten. Am 13. September wird bei der Kommunalwahl auch ein neuer Oberbürgermeister gewählt.