Gewinnt Tickets für Zoe Wees im Exklusivkonzert

Mit ihren emotionalen Songs wie "Control" und "Girls Like Us" und ihrer gefühlvollen Stimme hat Zoe Wees die Charts und die Herzen ihrer Fans in den letzten Jahren gleichermaßen erobert.

Am 12.06. könnt ihr die einzigartige Nachwuchskünstlerin live und hautnah im Exklusivkonzert in Essen erleben. Verratet uns einfach, wieso ihr Zoe Wees unbedingt live sehen müsst und mit etwas Glück seid ihr dabei!

Zusätzlich verlosen wir in den kommenden Wochen auch immer mal wieder Tickets bei uns im Programm. Also schaltet ein, um die Chance auf dieses einmalige Konzerterlebnis nicht zu verpassen.

Was gibt es noch zu beachten?

Da es sich um eine Abendveranstaltung handelt, dürfen Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Vor Ort gibt es ausschließlich Stehplätze. Die Tickets sind personenbezogen und dürfen nicht weitergereicht/weiterverkauft werden, sie verlieren in dem Fall ihre Gültigkeit - beim Eingang ist der Ausweis vorzuzeigen. Vor Ort sind nicht erlaubt: Taschen größer als DIN A4, eigene Speisen und Getränke, Film- und Tonaufnahmen. Alle Gewinner werden persönlich per E-Mail angeschrieben und erhalten die Anfahrtsinfo. Die Eventlocation befindet sich in Essen. Der Zugang zur Eventlocation ist barrierefrei. Mobilitätseingeschränkte Gewinner*innen sollten sich vorab dennoch mit uns in Verbindung setzen.