Gewitter-Mythen: Was ist wahr, was nicht?

Kann man die Entfernung eines Gewitters anhand von Blitz und Donner berechnen?

Ja, das ist tatsächlich möglich und relativ genau. Eine einfache Faustregel lautet: Sobald man einen Blitz sieht, beginnt man die Sekunden zu zählen, bis der Donner ertönt. Teilt man die gezählten Sekunden durch drei, erhält man die Entfernung des Gewitters in Kilometern. Das funktioniert, weil Licht sich schneller ausbreitet als Schall. Der Schall benötigt etwa drei Sekunden für einen Kilometer.

Eichen sollst du weichen - Buchen sollst du suchen: Was ist dran?

Grundsätzlich gilt: Blitze treffen bevorzugt hohe Objekte. Daher sollte man sich niemals unter einem Baum aufhalten, wenn ein Gewitter naht. Der Blitz könnte in den Baum einschlagen und auf einen überspringen oder Äste könnten herunterfallen.

Sollte man bei Gewitter alle Stecker aus der Steckdose ziehen?

Ja, das ist eine kluge Vorsichtsmaßnahme. Wenn ein Blitz in eine Leitung einschlägt, kann eine Spannung von zehn Millionen Volt oder mehr durch die Kabel jagen. Zum Vergleich: Die normale Spannung in unseren Haushalten beträgt nur 230 Volt. Diese Überspannung kann Geräte zerstören. Die meisten modernen Gebäude sind jedoch mit einem Überspannungsschutz ausgestattet, der die hohe Spannung ausgleicht.

Sicherheit bei Gewitter: Wo ist man am besten geschützt?

Der sicherste Ort bei einem Gewitter ist in einem Gebäude oder im Auto, das wie ein sogenannter Faradayscher Käfig wirkt. Befindet man sich auf offenem Gelände, sollte man sich nicht auf den Boden legen. Stattdessen sollte man sich hinkauern und die Füße zusammenhalten, am besten in einer leicht vertieften Mulde. Ist man in einer Gruppe unterwegs, sollte man Abstand voneinander halten.

Duschen bei Gewitter: Ist das gefährlich?

Ja, Duschen bei Gewitter kann tatsächlich gefährlich sein. Der Grund dafür ist, dass ein Blitz, der in das Haus oder in die Nähe einschlägt, etwa durch die Wasserleitungen in das Haus gelangen kann. Das gilt allerdings vor allem für Gebäude, die vor 1990 gebaut wurden und keine vernünftige elektrische Erdung haben. Bei Neubauten dagegen sollte man keine Angst haben bei Gewitter duschen zu gehen.