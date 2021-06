Glätte im Hagener Norden

Auf der Dortmunder Straße an der Autobahnauffahrt Hagen-Nord zur A 1 überzieht ein fettiger Film die Fahrbahn. Ein Autofahrer hatte das gestern gegen 19 Uhr bemerkt, weil er dort weggerutscht war. Umweltamt und die Firma Lobbe rückten an. Ihre Analyse ergab, daß es sich um Speiseöl handelt. Dagegen hilft keine herkömmliche Reinigung, vielmehr muß ein Spezialfahrzeug mit einem chemischen Gemisch die Fahrbahndecke reinigen. Das hat die ganze Nacht gedauert, und beide Autobahnauffahrten zur A 1 in dem Bereich sind noch immer gesperrt. Die Firma Lobbe hofft, daß die Straße bis 8 Uhr wieder frei gegeben werden kann. Die Polizei vermutet, daß ein Fahrzeug das Öl als Ladung hatte und es unbemerkt verloren hat. Hinweise auf den Verursacher gibt s aber noch nicht.