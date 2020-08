Glaube, Gott und Currywurst

Am 10. September kommt dazu der Kölner Pfarrer Franz Meurer in die Kirche Sankt MIchael in Wehringhausen. Er stellt dann dort sein gleichnamiges Buch vor. Der Eintritt kostet 10 Euro und geht an die Suppenküche und den Warenkorb. Mehr als 100 Besucher können aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht teilnehmen. Karten gibt es ab sofort und ausschließlich in der Buchhandlung Lesen und Hören in der Dahlenkampstraße zu kaufen.Um das Leben in einer anderen Normalität und die Sehnsucht nach Vertrautem geht es bereits am 30. August in Sankt Michael bei einem Lichtpunktgotesdienst. Bei schönem Wetter findet er draußen im Pfarrgarten statt.