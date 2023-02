Goldrausch im Theater

Der Wilde Westen lässt grüßen: "Goldrausch" ist das Motto des Bühnenballs, und damit werden auch die Kostümideen zumindest in eine einigermaßen definierbare Richtung gesteuert. Die Gäste kommen also kostümiert, das Theater bereitet seine Show vor. Die beinhaltet Melodien aus Westernfilmen, Arien und Songs aus Klassik und Pop. Das Theater selbst ist am 17ten Februar dem Anlass entsprechend dekoriert. Im Anschluss an die Revue gibt es dann noch Livemusik.





Karten gibt es an der Theaterkasse oder im Netz:; www.theaterhagen.de