Navigation

Google: KI-Anfrage braucht Strom wie neun Sekunden Fernsehen

Veröffentlicht: Freitag, 22.08.2025 02:09

KI-Rechenzentren gelten als Stromfresser. Tech-Unternehmen kontern jedoch, dass jede einzelne Anfrage gar nicht so viel Energie brauche.

Google-Zentrale
© Andrej Sokolow/dpa

Künstliche Intelligenz

Mountain View (dpa) - Eine Text-Anfrage bei Googles KI-Software Gemini verbraucht nach Berechnungen des Internet-Konzerns im Schnitt so viel Strom wie knapp neun Sekunden Fernsehen. Die konkrete Energiemenge bezifferte Google auf 0,24 Wattstunden. Dabei würden auch rund fünf Tropfen Wasser verbraucht (0,26 Milliliter). Wasser wird zur Kühlung der Rechenzentren benötigt.

Seit Jahren gibt es Warnungen von einem eskalierendem Strombedarf und Wasserverbrauch bei breiterer Nutzung von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Die Industrie versucht, die Bedenken zu zerstreuen - und verweist unter anderem darauf, dass Rechenzentren immer effizienter würden.

OpenAI vergleicht mit Backofen-Sekunden

Vom ChatGPT-Erfinder OpenAI hieß es im Juni, eine durchschnittliche KI-Anfrage verbrauche bei 0,34 Wattstunden so viel Strom wie gut eine Sekunde Backofen-Betrieb.

Allerdings: Auch wenn einzelne Nachfragen dank Effizienz-Gewinnen bei der Chip- und Servertechnik tatsächlich immer weniger Energie benötigen dürften, sorgt die Masse der Nutzung immer noch für einen sprunghaften Anstieg des Strombedarfs für KI-Rechenzentren. Auch lassen die Angaben beider Unternehmen das vorherige Training von KI-Modellen mit gewaltigen Datenmengen aus, das viel Strom verschlingt.

© dpa-infocom, dpa:250822-930-940817/1

Weitere Meldungen

Spion spielen und dann Spion werden: BND setzt auf Gaming

Digital Das ist alles andere als geheim: Im Getümmel der Kölner Messe Gamescom hat der Bundesnachrichtendienst einen Stand aufgebaut, um Interessierte anzusprechen.

Computerspielemesse Gamescom - BND Stand

«The Precinct»: Mit Blaulicht auf Verbrecherjagd

Digital Vom Gesetzlosen zum Gesetzeshüter: Diese Polizeisimulation kehrt die Perspektive von Grand Theft Auto um. Wer in Averno City Dienst hat, sollte auf alles vorbereitet sein.

Screenshot aus dem Spiel «The Precinct»

Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an

Digital Googles Pixel-Smartphones spielen bisher nur eine kleine Rolle im Markt. Der Internet-Riese will nun mit viel KI Konkurrenten wie Apple unter Druck setzen.

Smartphone Google Pixel 10
skyline