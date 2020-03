Gregor Gysi kommt

Der Verbandstag findet am 19. Mai im Parktheater Iserlohn statt. Die Märkischen Arbeitgeber rechnen für diesen Tag mit einem lebhaften Austausch. Gregor Gysi war von 1990 bis 2015 in der Bundespolitik aktiv und hatte maßgeblich zum Wandel der Linken von der SED-Nachfolgepartei hin zum Koalitionspartner verschiedener Landesregierungen beigetragen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Vorgänge um die Ministerpräsidentwahl in Thüringen ein interessanter und relevanter Gast. Der MAV vertritt die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in Hagen und der Region.