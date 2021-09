Großbrand Eilpe: Update

Feuerwehr und Polizei haben den Sperrkreis um das Feuer in der Firma Rafflenbeul in Eilpe erweitert. Anwohner wurden gebeten, in ihre Wohnungen zu gehen und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Rauchentwicklung ist deutlich zurückgegangen - aber es laufen Chemikalien in die Volme.