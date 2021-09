Großbrand Eilper Straße

###





Offenbar ist niemand verletzt worden, bei dem Großbrand an der Eilper Straße. Die Einsatzkräfte sind dabei, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Es brennt auf dem Gelände der Stahlfirma Rafflenbeul an der Eilper Straße. Vorsichtshalber sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben. Der Bereich sollte umfahren werden. Die Busse der Hagener Straßenbahn fahren eine Umleitung - ab Rathaus an der Volme über die Rathausstraße, den Märkischen Ring, Volmestraße und auf dem Rückweg entsprechend.





