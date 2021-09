Großbrand: Ermittlungen laufen

Genauere Infos gibt es allerdings noch nicht. Am Freitagnachmittag war in der Stahlwarenfabrik Rafflenbeul das Feuer ausgebrochen. Eine dicke schwarze Rauchwolke stieg aus dem Gebäude auf. Noch in der Nacht konnte das Feuer gelöscht werden. Trotzdem ist die Eilper Straße wegen dem Großbrand aber noch bis morgen früh zwischen Tucht-Tankstelle und Jägerstraße voll gesperrt.