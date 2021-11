Große Namen im Museum

In Hagen sind in der nächsten Zeit Werke von Künstlern mit großen Namen zu sehen. Das Team im Osthaus-Museum um Museumsdirektor Tayfun Belgin hat nach einem Jahr coronabedingter Pause einiges nachzuholen. So werden Skulpturen eines der zehn bedeutendsten Bildhauer der Welt ausgestellt, außerdem inszeniert ein russischer Künstler Szenen aus Dantes Inferno im Osthaus-Museum.

© Osthaus Museum/Werner Hannappel