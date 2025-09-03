Große Spende der Hildegardis
Veröffentlicht: Mittwoch, 03.09.2025 16:33
Über 8000 Euro hat das Hildegardis Gymnasium bei ihrem Spendenlauf vor den Ferien eingenommen. Das Geld wurde heute an zwei Vereine gespendet. Zum einen durfte sich der Verein "Don Bosco" über eine Summe von über 4000 Euro freuen, zum anderen aber auch der Hagener Verein "Unsichtbar".
Vor den Ferien veranstaltete das Hildegardis Gymnasium einen Spendenlauf anlässlich des 100-Jährigen Jubiläums. Insgesamt wurden über 8000 Euro erlaufen, welches heute gespendet wurde. Jeweils die Hälfte des Geldes kamen an zwei Vereine, die sehr dankbar waren, erläutert der Schulleiter, Thomas Schomaker:
Zuerst durfte sich der Verein der Entwicklungshilfe Don Bosco freuen, die das Geld nutzen um in Südafrika den Schulweg der Kinder zu sichern und deshalb einen Schulbus finanzieren, erzählte uns Dorothee Boecker:
Auch der Hagener Verein "Unsichtbar" durfte sich über die Hälfte freuen, mit der sie den Obdachlosen helfen, sowie Kindern in hilfsbedürftigen Familien schöne Herbstferien ermöglichen wollen, wie die 2.Vorsitzende des Vereins erklärt: