Großer Radiotag live aus dem Fußball Museum Dortmund

Wir feiern mit euch den großen Radiotag. Unser Programm wird am Freitag ab 10 Uhr live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gesendet.

Mit dabei sind prominente Gäste wie Nico Santos oder Micky Beisenherz. Außerdem nehmen wir euch den ganzen Tag lang mit hinter die Kulissen. Ihr könnt uns auch gerne noch eine Mail über unsere Homepage schicken, wenn es irgendetwas gibt, das ihr schon immer mal von uns wissen wolltet. Ab 10 Uhr wird dann das gefeiert was Radio ausmacht - eure Begleitung durch den Tag, zuverlässige News und natürlich die gute Musik.