Großer Vogelkäfig... kleines Auto

Vier Graupapageien kaufte der Mann in Wuppertal und wollte nach Iserlohn. Auf dem Weg fiel einem Mann in Hagen die seltsame Kombination dann auf, und er rief die Polizei: Das Auto viel zu klein, der Käfig viel zu groß. Er guckte von der Frontscheibe bis zum Kofferraum aus dem Cabrio heraus. Sicherungsleinen oder Spanngurte hatte er in seinem Auto auch nicht vorätig, also hielt er den Käfig die Fahrt über mit der Hand fest.





Die Polizei wollte dem Mann Basiswissen über Ladungssicherung vermitteln, stieß aber auf taube Ohren. Die Polizisten verboten dem Mann, so weiterzufahren - am Ende schaffte er den Käfig und die Papageien im Großraumtaxi nach Hause.