Großes Kinderkonzert im Dr.Ferdinand-David-Park

Chor und Orchester

Jekits sind Kinder, die in Hagen an den Grundschulen Hestert, Astrid-Lindgren, Volmetal, Karl-Ernst-Osthaus, Boloh und Meinolf Instrumente ausprobieren und erlernen können, mit der Hilfe von den Musiklehrern der Max-Reger-Musikschule. Die neuen Kinder spielen ihre Instrumente seit rund sieben Monaten. Zwei Kinder aus der zweiten Klasse dirigieren das Ensemble. Auf das Konzert habe sich die Musikschule und besonders die Kinder intensiv vorbereitet: Über drei Monate gab es Orchesterproben, Ensembleproben, Instrumentalunterricht und Probekonzerte – oft auch an Wochenenden. Die Lehrer betrieben ebenfalls einen großen Aufwand und gaben Gitarrenmeisterkurse, Klaviermeisterkurse sowie Streicherproben und probten die große Orchesterarbeit an der Musikschule. Doch dann haben sie es auch geschafft und toll gespielt und gesungen!

Empfang vom OB und erste Wahl

Den Empfang im Rathaus moderierten drei tapfere Kinder der Goetheschule und luden Oberbürgermeister Erik O. Schulz zu einer Rede ein. Danach gab es ein kleines "demokratisches Spiel". Eine grüne Karte hielten die meisten Schüler hoch bei der Frage "Sollte es überall einen Schulhund geben?". Die Frage, ob es mehr Hausaufgaben geben sollte, traf auf ganz viele rote Karten. Gewählt würde im Ratssaal, wo sonst ja eigentlich die gewählten Vertreter der Stadt wählen. Das Projekt wird als Demokratiebildende Maßnahme im Bereich „Heimat Musik“ vom Landesverband der Musikschulen in Nordrhein-Westfalen e. V. gefördert.

Zum Schluss kam die wichtigste Wahl, auch mit Wahlurne und offizieller Auszählung: Sollen die Kinder noch einmal ins Rathaus eingeladen werden? Das klare Ergebnis: Ja!