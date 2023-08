Gründerpreis für Paulina Pruscini

Sie ist eine von wenigen Zupfinstrumentenbauerinnen in Deutschland - und hat ihr Geschäft in Wehringhausen. Für ihr Startup in der Lange Straße hat Paulina Pruscini nun einen Gründerpreis von der Handwerkskammer Dortmund bekommen.

© Ralf Schaepe