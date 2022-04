Grüne gegen Hochregal

Die Grünen in der Bezirksvertretung Haspe sind sauer. Man habe in der letzten Sitzung des Gremiums eine historische Chance für den Naturschutz vertan. Die Hasper Bezirkspolitiker hatten sich mit den Stimmen von SPD, CDU und Hagen aktiv für den Bau eines großen Hochregallagers an der Grundschötteler Straße ausgesprochen.

© Schneidmüller-Gaiser