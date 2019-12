Grüne Insel Volkspark

Auch in den Stadtteilen laufen die Weihnachtsmärkte. In Haspe ist Adventsfest, in Hohenlimburg Lichtermarkt und in Dahl Weihnachtsmarkt. Alles Veranstaltungen, die von Vereinen und Händlern vor Ort organisiert werden. Dazu kommt traditionell am 1. Advent der romantische Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum. 80 Aussteller bevölkern das Gelände. Zusammen mit Licht, Duft und Musik ist die Atmosphäre zwischen den historischen Gebäuden einzigartig. Parkplätze vor Ort sind knapp, deswegen besser mit dem Bus hinfahren. Der große Weihnachtsmarkt in der Innenstadt geht natürlich auch weiter.