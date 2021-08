Grüne Radtour in Hagen

Der Radverkehr ist ein wichtiger Baustein für den Klimaschutz. Das sagt Felix Banaszak, Landesvorsitzender der NRW-Grünen. Er war Ende der Woche in Hagen, um per Fahrrad die Situation für Radler in unserer Stadt zu begutachten.





© Thomas Jalili Taha