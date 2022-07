Grüner Hörsaal

Am Freitag, 8. Juli, spricht dort der Freiburger Professor Jürgen Bauhus. Er ist unter anderem Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates für Waldpolitik beim Bundeslandwirtschaftsministerium. Hagen ist der passende Ort für Überlegungen zum klimagerechten Umbau des Waldes - immerhin gilt unsere Stadt mit 42 Prozent bewaldeter Fläche als waldreichste Großstadt in Nordhrein-Westfalen. Beim grünen Hösaal präsentieren sich auch der Wirtschaftsbetrieb Hagen und die rollende Waldschule der Kreisjägerschaft. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr am 8. Juli.





Anmeldung: https://www.fernuni.de/eun





Teilnahme in Präsenz: https://www.fernuni-hagen.de/form/hfd/ringvorlesung-praesenz.shtml





Virtuelle Teilnahme: https://www.fernuni-hagen.de/form/hfd/ringvorlesung.shtml