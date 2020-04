Grünschnitt und Sperrmüll

Der HEB zählte allein 450 Anlieferer von Sperrmüll, 60 Tonnen kamen zusammen. Eine weitere Sperrmüllsammlung könnte es Ende Mai geben. Grünschnitt kann ab heute auch wieder regulär gegen Gebühr an der Kompostierungsanlage Donnerkuhle abgegeben werden.

Auch die Wertstoffhöfe sind normal geöffnet, nehmen aber keinen Grünschnitt an. Das liegt an der dafür fälligen Gebühr. Der HEB will Personenkontakte und damit eine mögliche Ansteckung vermeiden.

Deswegen bleibt die Müllverbrennungsannlage weiter für die Öffentlichkeit geschlossen. Es geht letztendlich darum, die Müllabfuhr aufrecht zu erhalten. Im Sperrmüll-Notfall kann man den HEB direkt ansprechen und nach einer individuellen Lösung fragen.