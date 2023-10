Grundkurs Heizwissenschaften

Was kommt mit dem Gebäudeenergiegesetz auf Hauseigentümer nun genau zu? Mit der Kreishandwerkerschaft und der Fernuni haben sich Wissenschaft und Praktiker zusammengetan, um Eigentümer und Gebäudeverwalter möglichst gut zu informieren. Das passiert am Donnerstag Abend (2.11.) in der Fernuni, das Informationspaket ist kostenlos.

© Ralf Schaepe