Grundschulplätze schaffen

Die Klassen sind voller als sie sie sollen: 30 statt 23 Schüle findet man in einigen Schulen. Die Schülerzahlen würden steigen, so die SPD, das Problem sich also verschärfen. Besonders knapp sei es in Haspe und im Bezirk Mitte. Hier soll die Stadt zusätzlichen Raum für eine Grundschule schaffen – durch organisatorische Maßnahmen. Zwar sei an der Grenze zwischen Haspe und Mitte eine Erweiterung der Henry-van-de-Velde-Schule geplant – die werde aber selbst im besten Fall erst zum Schuljahresbeginn 2025 fertig sein. Man brauche vorher eine Lösung. Der Hauptausschuss berät das Thema am kommenden Donnerstag.