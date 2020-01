Grundstücke am See

Die Stadt Hagen und die Deutsche Bahn beraten über eine Art Grundstückstausch. Es geht um den alten Rangierbahnhof am Hengsteysee. Die Stadt möchte das Gelände für die Weiterentwicklung des Freizeit- und Tourismusstandortes am Südufer des Sees nutzen, die Bahn will dort zusammen mit Amprion ein Umrichterwerk bauen. Das macht Strom für die Bahn nutzbar.

© Radio Hagen