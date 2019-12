Grußwort des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Erik Schulz schickt uns gute Wünsche zu Weihnachten und zum Start ins neue Jahr. In seinem Grußwort steht das Thema Klima ganz oben. Hagen hat einen extrem heißen und trockenen Sommer erlebt, nicht allein deswegen konnten die Fridays for Future-Aktivisten in Hagen den Rat dazu bringen, den Klimanotstand auszurufen.

© Radio Hagen