Gute Geister unterwegs

In Hagen sind zu Halloween wieder gute Geister unterwegs. Auf Emst ziehen am 31. Oktober beispielsweise Kinder für haltbare Lebensmittel um die Häuser. Gesammelt wird für die Hagener Suppenküche. Damit Leute auf Emst Bescheid wissen, werden vorher Infozettel in die Briefkästen geworfen. Die Organisatoren zur Entstehungsgeschichte dieser Halloween-Aktion.