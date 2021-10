Guter Lebensabend NRW

40 Prozent der Menschen in Hagen haben eine Migrationsgeschichte. In keiner anderen Kommune in NRW liegt der Anteil höher. Und natürlich werden sie auch älter und pflegebedürftiger. Bisher gibt es aber nicht viele Angebote für sie, und wenn, dann sind die Informationen dazu oft nur auf deutsch. Um das neue Projekt bekannter zu machen, planen die Stadt und der Caritasverband Ende Oktober eine Auftaktveranstaltung. Und zwar am 30. Oktober - dem 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens für Arbeitskräfte zwischen Deutschland und der Türkei.}

Die Veranstaltung findet virtuell statt.

ayse.musanovic@stadt-hagen.de, 02331/2072995

c.warburg@caritas-hagen.de, 02331/918490.