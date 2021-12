Guter Lebensabend NRW

Mit einem Fragebogen will die Projektgruppe erfassen, was an Bedarf da ist, und welche Barrieren es gibt. Sie will auch wissen, welche Angebote der Altenhilfe- und Pflege bekannt sind, und wie man den Zugang dazu erleichtern kann.





Den Fragebogen kann man online ausfüllen, es es geht aber auch per Post oder Mail. Die Daten dazu sind auf unserer Homepage.

Info:

Ansprechpartnerin Ayse Musanovic, Tel.: 02331 / 207-2995, mail: ayse.musanovic@stadt-hagen.de