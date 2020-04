Gutschein-Shopping

Die SIHK hat mit Partnern aus Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung eine Gutscheinaktion ins Leben gerufen. Auf www.gutscheine-hagen.de können sich Händler, Dienstleister und Gastronomen ab sofort registrieren und so ihren Kunden Gutscheine anbieten. Die können dann später, wenn es wieder möglich ist, eingelöst werden. Das ist eine Ergänzung zu den bereits vorhandenen Seiten wie Hagen liefert. Für Unternehmen, die in dieser Krisensituation speziell auf ihr Online-Angebot aufmerksam machen wollen, haben auch wir von Radio Hagen ein spezielles Angebot: "Laß den Klick in Hagen". Mehr Infos dazu gibts hier auf der Seite.