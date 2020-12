Gymnasien staffeln Schulbeginn

An der Hildegardisschule fängt der Unterricht nun um 10 vor acht an, am Christian-Rohlfs-Gymnasium ab Montag um viertel nach acht und am Ricarda-Huch und am Fichtegymnasium um zwanzig vor neun. Die Startzeiten der anderen Schulen wurden nach Angaben der Stadt zunächst bewusst nicht verändert.

Dabei sind die Schulen und die Zeiten jetzt nicht einfach so gewählt, sondern haben eine Analyse der Fahrgastzahlen von Seiten der Hagener Straßenbahn als Grundlage. So sollen sich die Schülerzahlen optimal auf die Busse verteilen und der Coronaschutz besser werden. Die neuen Anfangszeiten sollen zunächst bis zu den Osterferien im kommenden Jahr gelten.