Hacker-Camp

In dieser Woche findet für interessierte Schüler ab der 9.Klasse das Hacker-Camp statt. Am Montag und Dienstag werden die Kinder in den Räumlichkeiten der Fernuni Hagen in das Programmieren eingeführt. Am Mittwoch und Donnerstag findet es auf dem Elbers-Gelände statt. Schon das vierte Mal in Folge wird das Hacker-Camp angeboten.

