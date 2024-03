Hacker Camp gestartet

Programmieren mit der Programmiersprache Python zum Beispiel - und das ohne Vorkenntnisse zu benötigen. Das Hacker Camp ist in den Oster- und Herbstferien. Eine Kooperation zwischen Fernuni und Technikzentrum Hagen. Dementsprechend finden die Kurse an zwei Tagen auf dem Campus und an den anderen beiden im Technikzentrum Hagen auf dem Elbersgelände statt. Dieses Mal sind 15 Schülerinnen und Schüler in der ersten Osterferien-Woche dabei. Die nächste Gelegenheit dann in den Herbstferien.