Hackercamp an der Fernuni

Vom 9. bis zum 12.Oktober gibt es unter anderem Kurse zum Einstieg in das Programmieren mit Python und zur Webentwicklung. Sozusagen zur Entspannung können die 14-18-Jährigen eine Notlandung im Flugsimulator überstehen. Die Kurse sind an zwei Tagen auf dem Campus der Fernuni und an den anderen Tagen auf dem Elbersgelände. Die Teilnahme ist kostenlos, das Hackercamp läuft jeweils von 9 bis 14 Uhr. Außerdem stellt die Fernuni verschiedene Berufsmöglichkeiten in der IT vor.