Hackercamp an der Fernuni

Es ist viel los in Hagen in den Herbstferien. An der Fernuni und am Technikzentrum an den Elbershallen läuft seit Montag parallel das Hackercamp, in dem Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren nützliche IT-Kenntnisse erwerben können. Dabei konnte zwischen Computer-Programmierung oder Web-Entwicklung gewählt werden.





