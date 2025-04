Hähnchenwagen in Flammen

Um etwa 0 Uhr beobachteten Zeugen, wie sich zwei Personen an dem Hähnchenwagen an der Schwerter Straße aufhielten und sich dann zu Fuß in Richtung Dortmunder Straße entfernten. Wenige Minuten später stand der Imbisswagen in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und auch mehrere Gasflaschen in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bittet nun um Hinweise: Wer kann Angaben zu dem Brand-Geschehen und den beiden Personen machen? Hinweise nimmt die Hagener Polizei entgegen.